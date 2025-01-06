"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 60 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لاستهداف حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فضلاً عن ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقامت أجهزة الأمن بالتعاون مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت هذه الحملات عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 14 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 2 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة 8 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص فردين محليين وعدد من الطلقات، وتنفيذ 1330 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 14 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 19 كيلو جرام من مخدر البانجو، وأكثر من 19 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين والشابو، بحوزة 6 متهمين، 5 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري غير مرخص، 5 فرد محلي، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 1.38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها.