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غلق 151 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

12:59 م الإثنين 06 يناير 2025

غلق المحال

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 151 من المحال لمخالفتها، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 151 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

غلق المحال ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية
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