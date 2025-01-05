صور| وزير العدل يشهد إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى بالنيابة الإدارية

كتب- أحمد أبوالنجا:

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، احتفالية هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وذلك لإطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء.

كما حضر رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى قيادات وزارة العدل والجهات القضائية الأخرى.

تضمنت فعاليات الاحتفالية محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني، التي أجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

كما استمع الحضور إلى شرح حول منظومة تقديم الشكاوى من المواطنين، وكيفية استقبالها ومعالجتها عبر التواصل مع الجهات الإدارية المعنية. وفي حال كان هناك شكاوى متعلقة بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالتها للمحاكم المختصة.

وأوصى وزير العدل بضرورة ربط منظومة الشكاوى بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى عند تقديم المواطنين أكثر من شكوى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تبني كل ما هو حديث لتيسير الخدمات على المواطنين.

ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك بهدف بناء مجتمع معلوماتي متكامل يسهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية.