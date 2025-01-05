4 حالات اختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة بإمبابة
10:33 ص الأحد 05 يناير 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق إثر تسرب غاز بإمبابة.
تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تسرب غاز ووجود مصابين.
انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط 4 حالات اختناق نتيجة تسرب غاز بمنزل بحارة محمد زكي.
المصابون الأربعة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.
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