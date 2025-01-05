لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

4 حالات اختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة بإمبابة

10:33 ص الأحد 05 يناير 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق إثر تسرب غاز بإمبابة.

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تسرب غاز ووجود مصابين.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط 4 حالات اختناق نتيجة تسرب غاز بمنزل بحارة محمد زكي.

المصابون الأربعة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

تسرب غاز حالات اختناق إمبابة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حلة مياه سخنة" تنهي حياة مسنا بطريقة مأساوية بإمبابة

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
مجدي الجلاد يكشف أسباب فشل الإعلام المصري