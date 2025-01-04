المحكمة تفض الأحراز وتعرض فيديو جريمة مقتل مالك مقهى "أسوان"

كتب- أحمد عادل:

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، جلسات محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في منطقة مصر الجديدة، على خلفية خلافات نشبت بينهما. وشهدت الجلسة فض أحراز القضية بحضور هيئة الدفاع.

تضمنت الأحراز مظروفًا يحتوي على فلاشة فضية اللون، جرى عرض محتواها بواسطة أحد المتخصصين الفنيين، وأظهر الفيديو المصوّر منطقة الكوربة ومحل العصير الخاص بالمتهم، حيث وقعت المشاجرة.

كما وثّق الفيديو ظهور طرفي المشاجرة وعددًا من الأشخاص يحاولون فض النزاع بينهما. وفي لحظة التصعيد، ظهر المجني عليه متوجهًا إلى محل العصير، بينما تبادل البعض إلقاء الكراسي، قبل أن يقوم المتهم بتوجيه طعنات قاتلة إلى المجني عليه.







