تفاصيل طعن شاب عاتب عاطلين على معاكستهما شقيقته في الصف

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة طعن عامل على يد عاطلين بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته في منطقة الصف.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما استعلمت عن الحالة الصحية للعامل المصاب؛ للاستماع إلى أقواله حول الحادث، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وذكر شهود العيان أن أحد المتهمين أصاب شقيق الفتاة بطعنة في الصدر بعد مشادة كلامية نشبت بينهم.

وكشفت التحقيقات أن العامل يُدعى "جمعة. م"، 40 سنة، كان يعاتب كلًا من "أحمد. م"، 20 سنة، و"عمر. خ"، 17 سنة، على معاكستهما لشقيقته في الطريق العام، وعلى إثر ذلك، أخرج المتهم الأول "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة في صدر المجني عليه، قبل أن يفر المتهمان هاربين.

بدأت الواقعة بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول عامل إلى المستشفى المركزي مصابًا بطعنة نافذة في الصدر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن مشاجرة نشبت بين العامل وشخصين بسبب معاكستهما شقيقته في الطريق العام، سدد على إثرها أحد المتهمين طعنة نافذة في صدر العامل، ثم لاذا بالفرار.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بقرارها المتقدم.