ضبط 23 ألف قطعة ألعاب نارية في مخزن غير مرخص بالشرقية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص في نطاق دائرة قسم شرطة بلبيس، بعد قيامه بإدارة مخزن غير مرخص للاتجار بالألعاب النارية.

وفور ورود معلومات وتحريات حول الواقعة، تم تقنين الإجراءات القانونية واستهداف المخزن المذكور. وأسفرت الحملة عن ضبط مندوب مبيعات مقيم في المنطقة، وبحوزته قرابة 23 ألف قطعة ألعاب نارية.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح منها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى استكمال التحقيقات في القضية.