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الشرطة تنجح في إنقاذ شخص محتجز داخل مصعد بالفيوم

01:42 م الأربعاء 29 يناير 2025

مصعد عقار

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من إنقاذ طالب كان محتجزًا داخل مصعد بأحد العقارات في دائرة قسم شرطة أول الفيوم.

جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من المواطنين يفيد بتعطل المصعد واحتجاز الشخص بداخله. على الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج المحتجز بأمان.

ولاقت الاستجابة السريعة من الأجهزة الأمنية استحسان المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم لسرعة التعامل مع البلاغ وضمان سلامة الشخص المحتجز.

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مصعد الفيوم مديرية أمن الفيوم
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