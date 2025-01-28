لترشيد الكهرباء.. تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق

كتب- علاء عمران:



أغلقت وزارة الداخلية 140 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة. جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.



وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفات على النيابة العامة.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.