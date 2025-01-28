إعلان

لترشيد الكهرباء.. تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق

11:37 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:


أغلقت وزارة الداخلية 140 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة. جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفات على النيابة العامة.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكهرباء وزارة الداخلية استهلاك الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا