20 طعنة وسجادة غرقانة دم.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته أمام شقته

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه بـ 20 طعنة وإلقاء جثته أمام شقته في منطقة المنيب، إلى جلسة 23 فبراير المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لسداد رسوم الإدعاء المدني، وحضور المحامي الأصيل، بالإضافة إلى ضم تقرير الطب الشرعي إلى أوراق الدعوى.

النيابة العامة أسندت إلى المتهم "إبراهيم.ح" تهمة قتل المجني عليه "محمد عباس" عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما نشب خلاف بينهما. ووفقًا للتحقيقات، استل المتهم سكينًا من المطبخ وأطلق عليه عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته.

التحريات كشفت أن المجني عليه، بعد تعرضه للطعن، سقط على سلم العقار غارقًا في دمائه، وعند وصوله إلى المستشفى، تأكدت وفاته. كما أظهرت تقارير الطب الشرعي إصاباته بـ 16 جرحًا نافذًا في منطقة الصدر والبطن و4 طعنات أخرى في الظهر.

النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن قامت بمباشرة التحقيقات واستجواب والدة الضحية، التي شهدت على اللحظات الأخيرة من حياة ابنها.