عم مينا موسى: إحالة المتهمين للمفتي أثلج صدورنا ولكن حزننا على مينا لا يُعوض

كتب- أحمد عادل:

عبّر عم الممرض "مينا موسى"، الذي قُتل على يد شخصين في الزاوية الحمراء، عن شعور عائلة الضحية بعد صدور حكم بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم بإعدامهما. وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن قرار إحالة المتهمين للمفتي أثلج صدور العائلة وهدّأ من نفوسهم إلى حد ما، لكنه أضاف أن الحزن على مينا لا يزال كبيرًا، مشيرًا: "حتى بعد الإعدام، مينا مش هيرجع".

وأوضح "إبراهيم" أن العائلة لم تجد سوى ساق ويد الضحية، حيث تم دفنهما في مقابر الأسرة بمحافظة المنيا. وأضاف: "مينا كان شابًا طيب القلب يسعى لبناء مستقبله، وما حدث له أصابنا بجرح لن يلتئم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين بعد إحالة أوراقهما للمفتي، وذلك بعد اتهامهما بقتل الممرض مينا موسى.