خلال مداهمة لوكر مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بأسيوط

كتب- علاء عمران:

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك أثناء حملة أمنية استهدفت ضبطه بعد ثبوت تورطه في جرائم تهريب مخدرات وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط أن المتهم كان يعمل على جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة استعدادًا لترويجها. يُذكر أن المتهم يُعد من العناصر الإجرامية البارزة، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في 11 قضية جنائية شملت حيازة أسلحة، الاتجار بالمخدرات، وإطلاق النار.

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية، تم التنسيق مع قطاع الأمن المركزي لتنفيذ مأمورية أمنية لضبط المتهم. وخلال المداهمة، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النار على القوات في محاولة للهروب، ما استدعى التعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه.

وأسفرت الحملة عن ضبط: 11 بندقية نارية (آلية وخرطوش)، وكميات كبيرة من الطلقات النارية، ومواد مخدرة متنوعة تشمل: الآيس، الأفيون، الحشيش، والهيروين، وتُقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات أخرى تتعلق بنشاط المتهم الإجرامي. تأتي هذه العملية في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، بما يعزز الأمن والاستقرار.