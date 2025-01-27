واقعة الفيديوهات المثيرة.. "وحش الكون" أمام محكمة الجنايات اليوم

كتب - رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر محاكمة "وحش الكون" في واقعة اتهامها بالاتجار بالبشر، وعرض ابنتيها بملابس مخلة بالشرف العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحال المستشار خالد جلال المحامي العام الأول للنيابة الكلية بالإسكندرية، البلوجر الشهيرة "وحش الكون" إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامها بالاتجار بالبشر، وعرض ابنتيها بملابس منزلية مخلة بالشرف العام وإساءة استخدام وسائل التواصل، وانشاء حسابًا بهدف ترويج نشاطها الآثم.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي حملت رقم قم 31125 لسنة 2024 جنايات أول المنتزه، والمُقيدة برقم 3613 لسنة 2024 كُلي المنتزه أن "هبة. م" المعروفة بوحش الكون ـ بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، في غضون عامي 2023 و2024 ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمة، استغلت سلطتها على ابنتيها الطفلتين اللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عامًا كونها والدتهما استخدمتها في عرضهما ببث مباشر متاح لكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام لجذب الانتباه وزيادة المشاهدين نظير منفعة مادية تحصلت عليها منهم، مستغلة ضعف المجني عليهما وحاجتهما للمال والمأوى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة إزعاج عمدًا الغير بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بأن تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أظهرت طفلتيها في بث مباشر متاح للكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" بمظاهر لا يرتضيها المجتمع المصري بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام لجذب الانتباه وزيادة المشاهدين.

وتابعت النيابة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابا خاصًا على الشبكة المعلوماتية تهدف إلى ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات بعالية.