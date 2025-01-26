"فاكر نفسه في زفة".. ضبط سائق ملاكي في أكتوبر
06:13 م الأحد 26 يناير 2025
كتب - محمد شعبان:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقائدي سيارتين ملاكي يؤديان حركات استعراضية بمدينة 6 أكتوبر.
الفيديو المتداول أظهر جلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولي معرضًا سلامته والآخرين للخطر. بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما.
اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.
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