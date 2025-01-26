"فاكر نفسه في زفة".. ضبط سائق ملاكي في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقائدي سيارتين ملاكي يؤديان حركات استعراضية بمدينة 6 أكتوبر.

الفيديو المتداول أظهر جلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولي معرضًا سلامته والآخرين للخطر. بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.