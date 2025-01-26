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"فاكر نفسه في زفة".. ضبط سائق ملاكي في أكتوبر

06:13 م الأحد 26 يناير 2025

سائق يؤدي حركات استعراضية بسيارته

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كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقائدي سيارتين ملاكي يؤديان حركات استعراضية بمدينة 6 أكتوبر.

الفيديو المتداول أظهر جلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولي معرضًا سلامته والآخرين للخطر. بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

استعراض أكتوبر حركات استعراضية التحريات
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