"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 34 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

نفذت قوات الأمن بوزارة الداخلية حملات مكثفة في مديريات أمن أسوان ودمياط، استهدفت حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

مديرية أمن أسوان:

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، و3 كيلو جرام من البانجو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والشابو والأفيون.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن بندقيتين خرطوش وفردين خرطوش، وعدد من الطلقات. وتم تنفيذ 810 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط:

تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، وأكثر من 9 كيلو جرام من البانجو، و8 كيلو جرام من الهيدرو، وكميات من الهيروين.

كما تم ضبط قطعتين من السلاح الناري بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المزيد من الخارجين عن القانون.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها.