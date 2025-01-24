شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق مدعم في 24 ساعة
11:47 ص الجمعة 24 يناير 2025
كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع مديريات الأمن تنفيذ حملات تموينية موسعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط كمية كبيرة من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، بلغت حوالي 10 أطنان، كان يُحتفظ بها في المخابز السياحية الحرة والمدعمة بغرض التلاعب بالأسعار وبيعها بأسعار غير قانونية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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