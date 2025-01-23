نجاة 13 شخصًا من الموت على "صحراوي الإسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 شخصًا في حادث سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد كوبري سفنكس.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحرواي تحديدا الطرق البطئ اتجاه الإسكندرية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 13 مصابًا نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي والمركزي للعلاج وجنب ونش تابع لإدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.