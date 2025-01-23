4 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة إضرام النيران بسيارة شقيق "عمرو دياب"

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، 4 قرارات في واقعة إضرام النيران بسيارة شقيق الفنان "عمرو دياب" بالحوامدية، حيث أمرت بالتحفظ على السيارة المشتعلة.

وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية ومهندسًا فنيًا بفحص السيارة لتقييم الأضرار والتلفيات الناتجة عن الحادث.

وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، حيث أظهرت التحريات الأولية أن إحدى الكاميرات وثّقت لحظة قيام المتهمين بسكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها، مما ساعد في تحديد هويتهم.

ووجهت النيابة بإجراء تحريات مكثفة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، للكشف عن ملابسات الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين الثلاثة المتورطين في الحادث، حيث تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من السائق الخاص يفيد بإشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب، واتهم السائق شقيق طليقته بتنفيذ الحادث بالتعاون مع آخرين بسبب خلافات أسرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي واثنين من معاونيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.