الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارة استثنائية بمناسبة عيد الشرطة الـ73

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، عن منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة الممتدة من الأحد 26 يناير 2025 وحتى الأربعاء 26 فبراير 2025.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تسعى لتوفير الرعاية الشاملة للنزلاء، فضلاً عن تمكينهم من التواصل مع أسرهم في المناسبات الوطنية.

يُشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يتماشى مع رؤية وطنية تهدف لتأهيلهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.