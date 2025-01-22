بسبب التنمر.. التحقيق في مشاجرة بين فتاتين في الزيتون

كتب- علاء عمران:

تباشر نيابة الطفل، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في حادث اعتداء طالبة على زميلتها باستخدام زجاجة، ما أسفر عن إصابتها بجرح في وجهها، في منطقة الزيتون، ويأتي في إطار التحقيقات التي تتعلق بحادث وقع بسبب تنمر الزميلة على المعتدية.

تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بنشوب مشاجرة بين فتاتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين "ش. هـ"، 15 سنة، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الأخيرة من الأولى والسخرية منها. وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها باستخدام زجاجة، أسفر عن إصابتها.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.