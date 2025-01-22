إعلان

بسبب التنمر.. التحقيق في مشاجرة بين فتاتين في الزيتون

03:26 م الأربعاء 22 يناير 2025

مشاجرة بين فتاتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تباشر نيابة الطفل، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في حادث اعتداء طالبة على زميلتها باستخدام زجاجة، ما أسفر عن إصابتها بجرح في وجهها، في منطقة الزيتون، ويأتي في إطار التحقيقات التي تتعلق بحادث وقع بسبب تنمر الزميلة على المعتدية.

تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بنشوب مشاجرة بين فتاتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين "ش. هـ"، 15 سنة، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الأخيرة من الأولى والسخرية منها. وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها باستخدام زجاجة، أسفر عن إصابتها.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بين فتاتين الزيتون التنمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عروس تطلب الخلع: "رفض يوديني للملاهي"

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"