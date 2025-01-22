مُشاجرة مقابر الخليفة.. إصابات خطيرة وحرق سيارة نتيجة خلاف بين 10 أشخاص (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط طرفي مشاجرة تسببوا في إصابات وإشعال النيران داخل سيارة، وذلك إثر تلقي بلاغ بوقوع مشاجرة داخل إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة، نتج عنها إصابات وحريق بسيارة.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده. وتبين من التحقيقات أن المشاجرة اندلعت بين طرف أول مكون من 3 أشخاص (أحدهم مالك السيارة)، وطرف ثان مكون من 7 أشخاص (بينهم مصاب بجرح قطعي في الرأس)، نتيجة مشادة كلامية بسبب توقف سيارة الطرف الأول في منتصف الطريق مما أعاق حركة الطرف الثاني.

تطورت المشادة إلى اعتداء متبادل، حيث قام أحد أفراد الطرف الثاني بجلب زجاجة مملوءة بمادة مشتعلة (بنزين) من إحدى سياراتهم، وألقاها داخل السيارة المتوقفة مما أدى إلى احتراقها من الداخل وإصابة بعض الأشخاص.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.