قرار من النيابة بشأن 4 متهمين التنقيب عن الآثار في المعادي

تنقيب عن الاثار

كتب- عاطف مراد:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 4 أشخاص بالقاهرة بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تنقيب 4 أشخاص عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي.

مباشرة جرى استهداف العقار المُشار إليه وضبطهم حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بداخل العقار على حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 2 متر.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.