الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طلاب بأسلحة بيضاء في سيدي جابر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلبة، وتم اتخاذ إجراءات فورية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين: الأول يتكون من طالبين مصابين بجروح طعنية، والثاني من 3 طلاب. خلال المشاجرة، اعتدى الطرفان على بعضهما، حيث استخدم أحد أفراد الطرف الثاني سلاحًا أبيض "سكين" لإصابة الطرف الأول.

وتم ضبط جميع المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.