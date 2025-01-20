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الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بخطف طفلة بالدائري (تفاصيل)

01:29 م الإثنين 20 يناير 2025

خطف طفلة - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء سيدة بقيام أحد الأشخاص بخطف طفلة من والدتها بالقليوبية.
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص مقيدًا، وتدعي إحدى السيدات في الفيديو قيامه بالشروع في خطف طفلة من والدتها على الطريق الدائري بالقليوبية.
وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام عاطل له معلومات جنائية بمحاولة سرقة هاتف محمول خاص بإحدى السيدات، التي كانت برفقة نجلتها البالغة من العمر 4 أشهر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية. فاستغاثت السيدة بالمواطنين الذين قاموا بالتعدي عليه، وقامت إحدى السيدات بتصوير الواقعة ونشرها، ظنًا منها أنه كان يحاول خطف الطفلة من والدتها.
بمواجهة الشخص المشار إليه، اعترف بارتكاب الواقعة. وبسؤال والدة الطفلة، أيدت ما جاء في الفحص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية خطف طفلة سرقة هاتف
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