مشاجرة بالأسلحة داخل مدرسة بالقاهرة .. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدي على أحد الطلاب والمدرسين ولاذوا بالفرار.

وبحسب التحقيقات، ورود بلاغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة طرفين داخل المدرسة. الطرف الأول هو طالب بالمدرسة، والذي أصيب بكدمات وسحجات، بينما الطرف الثاني يتكون من طالبين وآخرين داخل المدرسة المشار إليها نتيجة مشادة كلامية بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثاني قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالآخرين والدلوف للمدرسة والتعدي على بعضهم البعض ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفي المشاجرة بحوزة الطرف الثانى (سلاح أبيض – 3 عصا خشبية) المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.