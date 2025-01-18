بمناسبة عيد الشرطة.. افتتاح وحدة مرور إلكترونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة | صور

كتب- علاء عمران:

افتتحت وزارة الداخلية وحدة مرور إلكترونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر.

وسيتم تقديم الخدمات للمواطنين بشكل "اختياري" وتشمل: خدمة الفحص الفني للمركبات، وتجديد رخص التسيير، وإصدار بدل فاقد أو تالف لـ "رخص التسيير، رخص القيادة، الملصق الإلكتروني". وتعمل الوحدة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.

وتستمر جهود وزارة الداخلية في التطوير والتحديث المستمر لتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.