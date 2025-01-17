بيبعوها خردة.. حبس طالبين بتهمة فك مسامير السكة الحديد في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس طالبين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بفك مسامير السكة الحديد في منطقة بين الواحات والبدرشين، تمهيدًا لبيعها.

وجاء في التحقيقات أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تلقوا معلومات تفيد بمحاولة الطالبين تنفيذ جريمتهما على خط السكة الحديد بدائرة قسم حدائق أكتوبر.

وبتحرك سريع، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، مؤكدين عزمهما بيع المسامير التي تم فكها.

وحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات إضافية من الأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.