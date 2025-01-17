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النصب عبر عقود العمل المزيفة.. الداخلية تضبط 7 شركات وهمية بالقليوبية

02:55 م الجمعة 17 يناير 2025

العمالة المصرية في الخارج

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في محافظة القليوبية، بعدما ثبت تورطها في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وأظهرت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، أن هذه الشركات كانت تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة راغبي السفر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة الشركات، وعُثر بحوزتهم على مجموعة من الوثائق والأدلة التي تشمل جوازات سفر وصورًا ضوئية لتأشيرات السفر، عقود عمل، أكلاشيهات خاصة بالشركات، جهاز حاسوب، وهواتف محمولة تحتوي على دلائل لنشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط شركات وهمية محافظة القليوبية
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