الداخلية تكشف عن تفاصيل حادث دهس سيدة بالقاهرة واعتراف السائق

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق بعد قيامه بدهس سيدة بالقاهرة وتسبب في وفاتها أثناء عبورها للطريق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن حادث اصطدام وقع في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان. السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تعرضت للإصابة جراء الاصطدام بسيارة "ميكروباص"، مما أسفر عن وفاتها. السائق هرب بعد الحادث.

بعد التحريات، تم تحديد هوية السائق وضبطه في دائرة قسم شرطة عين شمس. وقد اعترف السائق بارتكاب الحادث، مبررًا هروبه خوفًا من رد فعل الأهالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.