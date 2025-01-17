الداخلية تطارد تجار المخدرات والأسلحة في دمياط وأسوان

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات موسعة في مديريتي أمن أسوان ودمياط، استهدفت حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وكذلك المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن أسوان

أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 6 كيلو جرام من الحشيش، و3 كيلو جرام من البانجو، وكمية من الهيروين بحوزة 3 متهمين معروفين بجرائمهم.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، تضمنت بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد خرطوش، بالإضافة إلى عدد من الطلقات. وتم تنفيذ 814 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط حوالي 8 كيلو جرام من الحشيش، و12 كيلو جرام من البانجو، و10 كيلو جرام من الهيدرو، وكمية من الهيروين.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، تشمل طبنجة و3 فرد محلي، مع عدد من الطلقات، بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بشتى صورها.