تكشف سبب القبض عليه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن القبض على صانع محتوى شهير
كتب ـ محمد الصاوي:
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي و روجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى .
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ وضُبط بحوزته ( أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم ).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الإقتصادية .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الادعاءات الكاذبة.
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