الدفاع يشكك في القدرات العقلية للمتهم بقتل ابن السفير في زايد: لو عاقل أعدموه

كتب ـ رمضان يونس:

استمعت الدائرة "22" جنايات الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أشرف الهواري، لمرافعة النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا "مقتل ابن السفير" داخل كمبوند سكني بالشيخ زايد، والمتهم فيها طالبان "مارك ويوسف" وإبراهيم" سايس.



وأصر دفاع "مارك" أمام هيئة الدائرة، في طلبه على توقيع الكشف الطبي على موكله مدة لا تقل عن 45 يومًا حتى 3 أشهر داخل ديوان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية؛ لبيان عما إذا كان الطالب المتهم يعاني من أي خلل عقلي ونفسي من عدمه.

ودفع بعدم سلامة القوى العقلية للمتهم "مارك"، كما شكك في أنه إذا كان هناك يقين أن المتهم ارتكب الواقعة تحت السلامة العقلية الكاملة؛ قائلا: "إذا ثبت أن موكلي ارتكب الجريمة في كامل قواه العقلية أنا أول من يطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي الإعدام".

و قررت الدائرة "22"جنايات جنوب الجيزة بمحكمة الكيلو 10.5، برئاسة المستشار أشرف الهواري، تأجيل نظر ثالث جلسات مُحاكمة طالبان وسايس في واقعة مقتل ابن سفير مصري سابق داخل شقة سكنية بإحدى كمبوندات الشيخ زايد؛ بغرض سرقته أمواله وسيارته، إلى جلسة 12 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان "مارك ويوسف" طالبان، اتفقا على قتل جارهما ابن سفير مصري سابق يقيم بشقة في إحدى الكمبوندات بالشيخ زايد بغرض سرقته، حيث نفذا مُخططهما وأتما جريمة قتل جارهما بعد أن تسللا من نافذة المسكن.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمان استوليا على سيارة المجني عليه وذهبا إلى أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد، بعدما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه (هاتف و مبلغ مالي) واتفقا المتهمان مع سايس على أن يعطيه مبلغ 20 ألف جنيه مقابل أن يساعدهما في التخلص على الجثة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين من خلال تتبع هاتف وسيارة المجني عليه، و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بغرض سرقته، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بالسرقة.