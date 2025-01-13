منها القراءة والكتابة | استخراج رخصة موتوسيكل 2025 (الرسوم والشروط والخطوات)

كتب- أحمد أبو النجا:

في ظل التزايد المستمر لاستخدام الدراجات النارية في مختلف أنحاء البلاد، أصبح الحصول على رخصة قيادة موتوسيكل أمرًا ضروريًا لتجنب التعرض للمسائل القانونية.

تتطلب عملية استخراج رخصة قيادة موتوسيكل التزامًا بمجموعة من الشروط والإجراءات، التي تهدف إلى ضمان القيادة الآمنة والامتثال للقوانين.

- شروط استخراج رخصة دراجة نارية أو الموتوسيكل 2025

السن لا يقل عن 18 سنة.

لياقة صحية جيدة (لا يعاني المتقدم من ضعف في النظر أو أي إعاقة أخرى).

الحصول على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية.

عدم وجود حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

- خطوات استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل2025

الحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم (يتم إجراؤها داخل وحدات المرور).

دفع رسم الاختبار.

تقديم 4 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء.

شراء نموذج 265 من المرور التابع له.

التوجه إلى إدارة المرور التابعة لمقدم الطلب وفقًا لمحل سكنه المثبت في بطاقة الرقم القومي.

سداد الرسوم المقررة.

التوجه إلى مكان التصوير الخاص بتسجيل البيانات.

ملء جميع البيانات المطلوبة.

تسليم ورقة البيانات إلى الموظف المختص.

- الأوراق المطلوبة

شهادة المخالفات ورخصة القيادة المنتهية.

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

شهادة طبية لنظر المتقدم وفصيلة دمه.

إثبات اللياقة الطبية.

4 صور شخصية حديثة.

- اختبارات رخصة قيادة موتوسيكل

إجراء اختبار عملي في القيادة.

إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

تقديم طلب إصدار ترخيص قيادة خاصة دراجة نارية أو جرار زراعي.