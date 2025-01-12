السجن 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث أبو النمرس"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

ترأس الجلسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين في هذه القضية تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا. كما اتهمتهم النيابة بالتوجه إلى مكان تواجد الضحايا، وحصارهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج من مكانهم، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.