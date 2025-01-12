ضبط 45 كيلو مخدرات و72 سلاح في حملات أمنية بـ 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

شاركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع مديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط، وأسفرت الحملات عن نتائج إيجابية بارزة:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 12 قضية إتجار في المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط أكثر من 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 4 كيلو جرام من الشابو، وكمية من الهيروين، بحوزة 19 متهماً، 11 منهم لهم معلومات جنائية.

تم ضبط 54 قضية سلاح ناري بدون ترخيص، تشمل 19 بندقية آلية و21 بندقية خرطوش و27 فرد محلي، وتنفيذ 613 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من الحشيش و2 كيلو جرام من البانجو، بالإضافة إلى كميات من الشابو والهيروين.

تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، منها بندقية آلية ومسدس، تنفيذ 815 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، شملت أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش و11 كيلو جرام من البانجو و12 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين.

ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، تشمل بندقية خرطوش وفردين محليين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.