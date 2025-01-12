جثة و4 مصابين حصيلة تصادم سيارتين بالحي المتميز بمدينة بدر

الأحد 12 يناير 2025

11:00 ص الأحد 12 يناير 2025

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في تصادم سيارتين بالحي المتميز بالقاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا نطاق قسم شرطة بدر.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل مما أسفر عن سقوط حالة وفاة و4 مصابين.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بدر الجامعي للعلاج.