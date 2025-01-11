تفحم محتويات مخزن قطع غيار موتوسيكلات بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران محتويات مخزن لقطع غيار الدراجات النارية في مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن في منطقة أبو رواش.

على الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بخمس سيارات إطفاء، بقيادة نائبه، بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع داخل مخزن قطع غيار دراجات نارية بشارع عزب الغرب، والمكون من طابق واحد على مساحة 300 متر.

أسفر الحريق عن إصابة شرطي، وتم نقله إلى المستشفى، فيما واصل رجال الدفاع المدني جهودهم لتنفيذ عملية التبريد ومنع تجدد الاشتعال.