انتهت بالتصالح.. تفاصيل مشاجرة بين منشئ محتوى وآخرين في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

مشادة كلامية بين صانع محتوى معروف وجيرانه تطورت إلى مشاجرة انتهت بتدخل الشرطة التي اصطحبت الطرفين على قسم الجيزة.

مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بجزيرة البحر ليوجه مدير قطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

التحريات الأولية لضباط المباحث بقيادة المقدم هشام فتحي أن بلوجر شهرته "سبايدر" دخل في مشادة حادة مع جيرانه؛ بسبب اعتراضهم على تركيبه باب حديدي لغلق ممر جانبي بجوار منزله يستخدمه الأهالي للعبور إلى ضفة النهر.

مع تمسك كلا الطرفين بموقفه وأنه صاحب الحق، اصطحب رجال الأمن الطرفين إلى ديوان القسم وانتهى الخلاف بالتصالح.