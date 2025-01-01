خلاف مالي ينتهي بجريمة.. تجديد حبس المتهم بقتل نجل شقيقته في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

أصدر قاضي المعارضات المختص قرارًا بتجديد حبس المتهم بقتل نجل شقيقته رميًا بالرصاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كشفت التحريات عن وقوع الجريمة بسبب خلاف مالي بين الطرفين في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل طالب يبلغ من العمر 18 عامًا إثر تعرضه لطلق ناري.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وعُثر على جثة المجني عليه مصابة بطلق ناري، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه، حيث نشب خلاف مالي بينهما أدى إلى الواقعة.

في يوم الواقعة، توجه المجني عليه إلى منزل خاله في محاولة لحل النزاع، لكن الموقف تفاقم، وعند مغادرته، استل المتهم سلاحًا ناريًا وصوب طلقة مباشرة نحو نجل شقيقته، ما أدى إلى مقتله في الحال.

عقب وقوع الجريمة، باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لجمع الأدلة والتحقيق في الحادث، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات، حيث تم اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، فيما تستمر النيابة العامة في استكمال تحقيقاتها لكشف المزيد من التفاصيل حول الواقعة.