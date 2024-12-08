شرطة التموين تضبط 6 طن دقيق أبيض مدعم خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين حملاته المكثفة لضبط الجرائم التموينية بالتنسيق مع مديريات الأمن.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط حوالي 6 طن من الدقيق الأبيض البلدي المدعم في مجال المخابز السياحية والحرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تستمر وزارة الداخلية في جهودها لحماية المستهلكين، وضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز سواء الحر أو المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.