الداخلية تكشف حقيقة التلاعب بلوحات سيارة في مدينة نصر

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة ملاكي بالتلاعب بلون وأحد أرقام اللوحة المعدنية الخلفية، وتثبيت زجاج ملون حاجب للرؤية أثناء سيره بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، تم اتخاذ اللازم.

وأوضحت الوزارة أنه بعد الفحص تم تحديد السيارة المشار إليها ومالكها، وتبين عدم وجود أي تلاعب بلون أو أرقام اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، كما لاحظت الأجهزة الأمنية وجود زجاج ملون "فاميه" مثبت بالسيارة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.