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الداخلية: ضبط 480 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

11:11 ص السبت 07 ديسمبر 2024

ضبط 495 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 480 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنبًا للمسؤولية القانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

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