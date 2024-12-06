"خناقة على رشة مياة".. حبس عامل متهم بقتل شقيقه في البدرشين

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه طعناً بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما في مدينة البدرشين، كما طلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة لكشف ملابسات الحادث.

وأظهرت التحقيقات أن المشاجرة بدأت بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم، ما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع. وعندما عاتبه شقيقه الأصغر على تصرفه، اعتدى عليه الأخ الأكبر طعناً بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه.

وعلى إثر البلاغ الذي ورد إلى غرفة عمليات النجدة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع الجريمة بسبب المشادة، ما أسفر عن مقتل الشقيق الأصغر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل الملف للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.