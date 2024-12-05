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الأمن ينفذ 86 ألف حكم قضائي ويضبط 600 قضية مخدرات في 24 ساعة

02:00 م الخميس 05 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في جميع مديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 600 قضية مخدرات، وحيازة 240 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع.

وجاءت الحملة في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وتشديد الرقابة الأمنية.

من أبرز المضبوطات خلال الحملة "266 كيلو حشيش، 50 كيلو بانجو، 50 كيلو هيدرو، 25 كيلو هيروين

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية قضية مخدرات حكم قضائي
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