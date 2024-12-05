تعذيب مضيفة طيران وصعقها بالكهرباء في النزهة

كتب - محمد شعبان:

على غرار مقتل سيدة على يد زوجها - مهندس ديكور- بالتجمع الخامس، شهدت منطقة النزهة الجديدة جريمة شروع في قتل مضيفة طيران مؤسفة كادة تودي بحياتها، تعرضت للضرب المبرح والصعق الكهربي.

تلقى رئيس مباحث القطاع إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بوصول مصابة بعصق كهربائي وبها آثار اعتداء بأماكن متفرقة بالجسم.

تبين بالفحص نشوب مشاجرة أسرية داخل شقة بمساكن الشيراتون، وإصابة مضيفة طيران تدعى "ريهام.ع." 43 سنة، بجروح متفرقة بالجسم فضلا عن صعقها بالكهرباء.

وتخضع السيدة للعلاج تمهيدًا لسماع أقوالها والوقوف على المتسبب في إصاباتها بالتنسيق مع فرقة المباحث وتحت إشراف مدير مباحث العاصمة.