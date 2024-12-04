ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في حملات مكثفة بأسوان ودمياط

كتب- علاء عمران

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت أوكار الجريمة وتجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية في محافظتي أسوان ودمياط.

وأسفرت الجهود الأمنية في أسوان عن ضبط خمسة قضايا اتجار في المواد المخدرة، بحوزة ستة متهمين، من بينهم ثلاثة ذوي معلومات جنائية. وشملت المضبوطات 7.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من البانجو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والأقراص المخدرة. كما تمكنت الحملات من تنفيذ 623 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، أسفرت الحملات عن ضبط ست قضايا اتجار في المواد المخدرة، بحوزة تسعة متهمين، وتم ضبط 7.5 كيلو جرام من الحشيش، و10 كيلو جرام من البانجو، و12.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين. كما نجحت الحملات في ضبط تسع قطع سلاح ناري، شملت بندقية خرطوش، وطبنجة، وسبعة أسلحة محلية الصنع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التنحقيق.