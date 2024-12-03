ضبط شخصين سرقا 25 رأس ماشية من مزرعتين بمنشأة القناطر في الجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، لسرقتهما 25 رأس ماشية من مزرعتين في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبتفتيش المتهمين، تم العثور على بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وآلة حادة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات السرقة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا إلى مكان ضبط 20 رأس ماشية، كما تم ضبط 5 رؤوس ماشية أخرى تم بيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.