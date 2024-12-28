سها تقاضي زوجها: "مش بتكلم معايا"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سها.ص"، 32 سنة، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررة طلبها بسبب "بيخلص الأكل بسرعة ويسبني ويقوم وبقعد لوحدي، هجرني وبيهملني".

تروي الزوجة تفاصيل قصتها قائلة: "أوضحت في دعواها أنها تشعر بالإهمال وعدم التقدير أثناء تناول الوجبات، حيث ينهي زوجها طعامه بسرعة ويتركها وحيدة على الطاولة، مش بتكلم معايا خالص".

وأضافت "سها": "مشكلتي مش في سرعة أكله بس، لكن في إحساسي بالوحدة خلال لحظات بسيطة زي دي، كنت دايمًا أتمنى إننا نقعد مع بعض ونتشارك الأكل بهدوء، لكن ده بقى مستحيل معاه".

وتكمل الزوجة حديثها: "بشوفه تخطيف وكلما حاولت التحدث معه نتشاجر، شعرت بالتعب وعدم الراحة بعلاقتنا، وكلما شكوت للأهل يحاولون الحل ويعود حاله كما هو لم يتغير".

وأكدت أنها حاولت مرارًا التحدث معه وإيجاد حلول، لكنه لم يستجب لرغبتها في تحسين هذه العادة، مما جعلها تشعر بعدم الراحة في حياتها الزوجية، واتخذت قرارها باللجوء إلى المحكمة بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا نفسيًا.

برفع دعوى خلع بعد 5 أشهر زواج فقط، وحملت رقم 837 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.