"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 34.6 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 379 قضية مخدرات، و136 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85.945 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.1 كيلوجرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين أحدهم له معلومات جنائية.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن بندقية آلية و3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وفي إطار آخر، تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث ضُبط خلالها 7.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش و11 كيلوجرامًا من مخدر البانجو و9 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 7 متهمين، 5 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضمان سلامة المجتمع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.