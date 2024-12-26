الجيزة على صفيح ساخن.. 10 حالات اختناق في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

أصيبت 10 فتيات بحالات اختناق إثر تسرب للغاز ببولاق الدكرور غرب الجيزة، الخميس.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من غرفة علميات إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات اختناق بشارع ترعة الزمر.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي حدوث تسرب للغاز تسبب في 10 حالات اختناق لفتيات في مقتبل العمر -بينهن هبة عبد الرحمن، عبير صابر، إيمان أحمد وشهد إيهاب- نقلن إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

الحادث يتزامن مع مصرع 6 من أسرة كاملة فارقوا الحياة في حريق التهم وحدة سكنية بشارع المدرسة بمنطقة المنيب غرب المحافظة.